Roma, da Petrachi al caso Diawara: è il giorno del giudizio

Ventiquattrore importanti quelle di oggi per la Roma. Non solo perché Fonseca capirà dalla rifinitura se Carles Perez sarà arruolabile o meno domani per la partita di domani con il Cluj in Europa League, ma perché i legali giallorossi saranno impegnati su due fronti abbastanza spigolosi. Da una parte l’udienza per il ricorso di Petrachi a seguito del licenziamento del club e dall’altra il caso Diawara con la Roma che spera di ribaltare il verdetto che ha dato la sconfitta a tavolino contro il Verona.

Il rischio di soccombenza dei due processi per la Roma è reale in entrambi. Partiamo da quello di Petrachi, a sfondo civilistico, presso il Tribunale del Lavoro di Roma. A occuparsi della difesa del club ci sarà lo studio Tonucci non essendo materia di ordine sportivo e la tesi della società è chiara: il licenziamento è arrivato per giusta causa in seguito a una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni rilasciate dallo stesso pubblicamente e aventi ad oggetto critiche aperte alla Roma e alla gestione della società. Inoltre a Petrachi viene contestato anche l’aver usato toni offensivi nei riguardi del Presidente Pallotta. Da parte dell’ex diesse giallorosso tutto questo non sussiste, motivo per cui ha portato la Roma davanti al Tribunale con una richiesta di risarcimento di 5 milioni di euro.

Alle 12, invece, in Via Campania andrà in scena l’altra udienza, quella per il caso Diawara. Presenzierà (in video call) l’AD della Roma Guido Fienga e la volontà del club giallorosso è quella di ribaltare la sentenza che ha portato alla sconfitta a tavolino contro il Verona. La memoria difensiva dei giallorossi prevede l’errore in buona fede e come l’alterazione della lista non abbia arrecato alcun vantaggio alla Roma nella gara contro il Verona. Difficile possa esser sovvertito il giudizio, ma il club giallorosso farà di tutto per farsi valere in sede legale.