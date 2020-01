Roma, da Politano alle altre piste sugli esterni

Gli strascichi della trattativa Politano-Spinazzola lasciano aperti in casa Roma gli spiragli di poter riprendere una trattativa con i nerazzurri per ottemperare alla necessità di un giocatore con le caratteristiche dell’esterno che, di fatto, già si rivedeva con i colori giallorossi dipinti sulla pelle. A questo proposito le parole di Petrachi, per quanto dure nei confronti della controparte, non hanno comunque escluso la volontà di cercare un tentativo su basi economiche percorribili (prestito con diritto di riscatto). Il nerazzurro, per quanto rappresenti la pista preferita dalla dirigenza capitolina, non è comunque l’unica opportunità da percorrere. Tra i nomi valutati restano plausibili le opzioni che potrebbero portare a Shaqiri, ed anche a Januzaj, talento mai esploso ma apprezzato da Paulo Fonseca. Sullo sfondo resta l’interesse del Milan per Under, con annessi i discorsi che potrebbero coinvolgere Suso che però sembra indirizzato verso la Liga con il Valencia in cima alla lista delle candidate. Insomma, opzioni in divenire per un mercato tutto da scrivere.