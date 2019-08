Roma, da Schick a Coric: quanti problemi con l'eredità lasciata da Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ante Coric, passato in prestito all'Almeria, è solamente l'ultima scommessa persa dalla Roma di Monchi. Il flop del dirigente spagnolo, tornato al Siviglia pochi mesi fa, ha lasciato infatti in eredità nella capitale tanti giocatori svalutati e difficili da piazzare altrove. E pensare che, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, Monchi era arrivato come re del mercato.

"Vendere non è un problema, il problema è comprare male", il suo motto. Salvo poi acquistare una serie di calciatori ai quali oggi la Roma fa fatica a trovare una nuova collocazione: da Pastore a Schick, passando per Gonalons e Olsen, fino a Bianda. In due estati di calciomercato, tra le note positive si segnalano così solo le operazioni Kolarov, Under e Zaniolo. Troppo poco per chi avrebbe dovuto rilanciare la squadra giallorossa in ottica presente, ma soprattutto futura.