Roma, da Torreira a Seri: Monchi cerca il regista per Di Francesco

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma e spiega che i giallorossi stanno cercando un regista per la mediana di Eusebio Di Francesco. I nomi più caldi sembrano quelli di Lucas Torreira della Sampdoria e poi Jean Michel Seri: ventisei anni, gioca nel Nizza ed è nazionale ivoriano, Seri è stato a un passo dal vestire la maglia della Roma già nelle scorse sessioni di mercato. In mediana, inoltre, è in arrivo anche Ante Coric dalla Dinamo Zagabria.