Roma, da trequartista a mediano: Pellegrini si fa in quattro per Fonseca

Da sempre la duttilità di un giocatore è argomento di dibattito. Si crea la contrapposizione tra chi crede che sia meglio saper fare bene un ruolo piuttosto che non eccellere in uno, ma avere un buon rendimento in diverse posizioni di campo. Florenzi, forse più di altri, ha scontato questa sua versatilità incrociando sulla sua strada un allenatore che non amasse particolarmente il ragazzo come terzino, mentre negli altri ruoli di fascia gli preferisse i suoi diretti concorrenti. Questo ragionamento, però, non vale per tutti perché se c’è un calciatore dal quale vorrà ripartire, al netto della posizione in campo, quello è Lorenzo Pellegrini.

JOLLY - L’esplosione pre sosta forzata di Mkhitaryan ha sollevato il dubbio di quanto spazio il sette giallorosso possa godere da trequartista alla ripresa del campionato se l’armeno confermasse questo rendimento. Fonseca avrebbe una gatta da pelare niente male, ma tutto sommato ne sarà anche felice visto che quasi mai in stagione ha potuto contare su una rosa al gran completo. La fortuna, poi, vuole che al tecnico portoghese Pellegrini piaccia e anche tanto. Ecco che la duttilità del vice capitano diventa preziosa. L’anno, ad esempio, lo ha iniziato da mediano nel 4-2-3-1 al fianco di Cristante per poi continuare, con un rendimento decisamente migliore, da trequartista. Mancini in Nazionale lo ha provato, con buoni risultati, anche esterno a sinistra d’attacco, ma a differenza di Zaniolo non ha quell’esplosività tipica dell’ala. Non bisogna dimenticare neanche il ruolo con il quale ha iniziato: l’interno di centrocampo. Lo schema di Fonseca non lo prevede, ma recentemente ha aperto alla soluzione con la difesa a tre, questo permetterebbe al sette giallorosso di arretrare qualche metro tornando a fare la mezzala. Tutte soluzioni a disposizione di Fonseca che comunque non è certo del riscatto di Mkhitaryan per la prossima stagione, mentre Pellegrini continua a trattare il rinnovo con la Roma. Appuntamento con il club dopo il cessato allarme.