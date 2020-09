Roma, da Trigoria a Gravina: prende vita l’agenda di Friedkin

vedi letture

Dopo le prime 48 ore tra Ladispoli e Trigoria, prende vita l’agenda dei Friedkin. Nei prossimi giorni, intanto, sarà la volta dell’incontro in Comune con la Sindaca Raggi. Non solo lo stadio al centro del discorso, ma anche un primo colloquio conoscitivo visto il closing di neanche un mese fa. Gli imperno di Dan e Ryan, però, non finiscono qua perché l’isolamento di Fienga e Calvo potrebbe posticipare la partenza dei nuovi proprietari (inizialmente in programma per domenica). Da lunedì, infatti, se i due dirigenti saranno negativi al tampone potranno finalmente incontrare i Friedkin e non è escluso che nelle prossime ore possano vedere anche il presidente Gravina. Ancora data e luogo sono da definire, ma le possibilità di un incontro aumentano di ora in ora. Chissà se resterà tempo per Malagó, il presidente del CONI comunque dei contatti nel primo blitz romano di novembre li aveva presi. Ora aspetta di conoscerli di persona. Difficile, invece, vederli allo stadio oggi pomeriggio contro il Cagliari in Sardegna. Sicuramente, invece, il 27 settembre saranno all’Olimpico per la gara con la Juventus.