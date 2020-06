Roma, DaGrosa: "Abbiamo esaminato il club. Pallotta ha molte opzioni, una siamo noi"

Joe DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux, è il nome nuovo per acquistare la Roma da James Pallotta. Il diretto interessato, ai microfoni di offthepitch.com, ha commentato: "Posso confermare che l’AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera preliminare. Penso che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dai nostri amici nella stampa italiana. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una delle opzioni che sta prendendo in considerazione".