Roma, dai prestiti agli acquisti: ecco le quattro mosse per la ripartenza

“Sarà tutto diverso dopo”. Lo vanno dicendo da giorni istituzioni, associazioni, società di qualunque settore economico. Il coronavirus è entrato nel sistema finanziario italiano e nessuno può dire oggi per quanto se ne pagheranno le conseguenze. Per questo, chi più chi meno, sta cercando di correre ai ripari, tracciando delle strategie oggi che possano permettere una ripartenza domani. Lo fa la Roma, che pregustava un cambio societario e una nuova vita, mentre è costretta a fare i conti con un bilancio sempre più in rosso. Le proiezioni dicono -140 milioni al prossimo 30 giugno. Previsione tutt’altro che rosea con la dirigenza giallorossa al lavoro per arginare quanto più possibile la crisi e cercare di programmare al meglio la prossima stagione. Si comincia con i tagli sugli stipendi e in tal senso l’intesa dovrebbe esser stata praticamente raggiunta: sarà decurtato l’80% sulla mensilità di marzo, mentre aprile, maggio e giugno verranno spalmati nel prossimo bilancio.

Poi toccherà a Petrachi tagliare ancora. La seconda mossa, infatti, saranno gli esuberi derivanti dai prestiti di rientro e da calciatori con contratti pesanti e non al centro del progetto giallorosso. Una volta finita questa seconda fase, ci sarà la terza: ovvero costruire la rosa del futuro. Fonseca a riguardo è stato chiaro e gradirebbe la permanenza di Smalling e Mkhitaryan, sui quali si è esposto anche più volte pubblicamente. L’ultima mossa sarà invece puntellare con innesti mirati la formazione. Gli obiettivi principali sono l’esterno e il vice Dzeko. Soprattutto su quest’ultimo ci sono già diversi profili, quasi tutti giovani. Da Hurtado del Boca a Pinamonti del Genoa, passando per Kean, ora all’Everton. L’ex Juve resta il preferito, ma per un suo arrivo a Roma servirà almeno l’ingresso in Champions, che a oggi appare tutt’altro che scontato in casa giallorossa.