Roma, dal Benevento al Genoa con lo spauracchio Covid. E Fonseca cerca i punti conferma

Forseca ha concesso quarantotto ore di riposo alla squadra prima di riprendere gli allenamenti martedì. La settimana si è chiusa con un’amichevole contro la Primavera e riprenderà ancora con tanti nazionali assenti. Per la precisione 8 – i 4 azzurri Pellegrini, Cristante, Mancini e Spinazzola oltre a Dzeko, Kumbulla, Diawara e Mkhitaryan – che torneranno a disposizione del tecnico solamente giovedì, quando ormai mancheranno due giorni alla gara con il Benevento. Inevitabile dunque uno stato d’ansia che aleggia su Trigoria e non solo per i possibili infortuni, ma anche per l’emergenza Covid che sta colpendo indistintamente quasi tutti i club di Serie A. Di ieri la notizia dei due positivi nell'U18 giallorossa che per il momento non ha portato a contagi nella prima squadra. Fonseca spera che tutto possa andare bene perché di lì a poco comincerà il primo tour de force dell’anno.

Sette gare in venti giorni che obbligheranno il portoghese a contare su tutto il gruppo squadra, non come successo nelle prime tre uscite stagionali dove mai ha usufruito delle cinque sostituzioni nella sua completezza. Il primo ostacolo sarà rappresentato dal doppio impegno in trasferta a Berna e San Siro, rispettivamente contro Young Boys e Milan. Poi le tre successive saranno tutte all’Olimpico contro Cska Sofia, Fiorentina e Cluj. Un trittico di gare che precede l’ultima partita prima della seconda sosta per le nazionali a Marassi contro il Genoa e nelle quali servirà un en plein di risultati per indirizzare un mese nel quale i Friedkin terranno comunque la lente d’ingrandimento puntata sull’operato di Fonseca. La conferma del tecnico per ora è arrivata, ma non è un mistero come in queste settimane la nuova proprietà stia lavorando al futuro e in particolare alla figura del direttore sportivo che potrebbe essere ufficializzata a novembre. Con l’elezione del diesse sarà più chiara anche la strada intrapresa dalla Roma e qualche certezza in più ci sarà anche sul futuro di Fonseca.