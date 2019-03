© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Santos sta per perdere a parametro zero Matheus Guedes. Il difensore ha infatti già un accordo, spiega Globoesporte, con la Roma: diciannove anni, difensore centrale, con il club brasiliano ha un contratto che non verrà rinnovato in scadenza a fine marzo. A febbraio l'ultima proposta rifiutata dal giocatore, pronto a volare in Italia.