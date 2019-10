Roma, dal no alla Juve al ritorno in Primavera: ecco il mistero Riccardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Riccardi è un ragazzo sul quale depositiamo tutti grandi speranze” parola di Paulo Fonseca alla vigilia del match d’esordio in Serie A. Erano stati giorni difficili per il talento giallorosso, accostato alla Juventus e inserito nell’operazione che avrebbe portato Rugani a Trigoria. La trattativa alla fine salta per una vera e propria sommossa popolare. Radio, social e tifosi si sono riversati contro il club per una scelta che avrebbe allontanato un altro “figlio di Roma” dalla Capitale. Dunque resta non solo per assecondare il volere comune, ma anche perché il giocatore, nonostante i suoi 18 anni, gode già di importanti mezzi tecnici. Di Francesco era totalmente pazzo del calciatore tanto da aggregarlo con la prima squadra per tutta la passata stagione. Anche Ranieri stravedeva per lui e dopo il “no” alla Juventus in molti pensavano che con Fonseca sarebbe potuto rientrare in delle prime turnazioni.

INCOGNITA - Al 23 ottobre 2019, però, di presenze in campo si contano solo quelle con la Primavera. Ben 5 e condite con 4 gol e 1 assist, a testimonianza di un ragazzo sopra la media tra i pari età. Con la Roma dei grandi quest’anno non è arrivata mai una convocazione, ma a riguardo c’è un dato molto significativo: nonostante le emergenze il tecnico portoghese nelle prime dieci uscite stagionali non ha mai chiamato un ragazzo dalle giovanili. Contro il Gladbach l’allarme in casa Roma è ancora più elevato. Agli stop a centrocampo di Pellegrini e Diawara si è aggiunto anche Cristante, adesso in Finlandia per curarsi. In Europa League Riccardi è stato inserito nella lista B, ma ad oggi non viene considerato tra le soluzioni per ovviare a una ristrettezza di rosa senza precedenti. E pensare che solo due mesi fa ci si interrogava sul perché la Roma lo lasciasse partire per rinforzare la Juventus.