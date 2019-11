Roma, dal nodo del ruolo alla panchina: ecco la scesa di Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non è un problema, ma soltanto un’opzione”, così Fonseca aveva parlato di Alessandro Florenzi qualche giorno fa per cercare di spiegare l’assenza dal campo del capitano della Roma. Nessun caso dunque, ma semplicemente una scelta tattica. Il tecnico portoghese, durante la seconda sosta per le Nazionali, ha comunicato al giocatore di non vederlo terzino. Non è un caso che già dal ritiro, le prime amichevoli le avesse giocate da esterno d’attacco. Ora, però, il nodo tattico è sotto gli occhi di tutti. L’ultima partita da titolare risale al 20 ottobre a Marassi contro la Sampdoria. Da lì in poi sono arrivate 4 panchine in altrettanti match. Diciotto minuti complessivi che si suddividono in due spezzoni di gara con il Gladbach e contro l’Udinese. In entrambi i casi sempre nel ruolo di esterno alto, così come contro i blucerchiati.

CONCORRENZA ED EREDITA’ - Giovedì in Europa League potrebbe avere una nuova occasione e sarà interessante vedere in quale ruolo. Certo la prima stagione da capitano non è affatto facile. L’eredità lasciata da Totti pesava già sulle spalle di uno come De Rossi che, a differenza di Florenzi, ha sempre goduto di maggior consenso da parte della tifoseria. L’etichetta è passata dall’essere “Capitan Futuro” a “Capitan assente” come si legge sui social da un po’ di tempo a questa parte. Anche la concorrenza non aiuta il 24 giallorosso che non riesce a ritagliarsi spazio a sufficienza nella trequarti di Fonseca. D’altronde sembra impensabile in questo momento levare Zaniolo (in gol da 4 gare consecutive), Pastore (rigenerato) e anche Kluivert (nel suo miglior momento dall’arrivo nella Capitale). I rientri di Perotti e Under complicano ancora di più i piani, senza pensare quando torneranno a disposizione Pellegrini e Mkhitaryan. Ora si capisce perché in estate Florenzi, nonostante la fascia al braccio, non fosse considerato incedibile e chissà che un protrarsi di questa situazione non possa portare il ragazzo a fare valutazioni diverse per il suo futuro.