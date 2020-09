Roma, dal portiere al centravanti: tutti i dubbi di Fonseca prima del Verona

Quattro giorni e poi prenderà il via la nuova stagione, ma le incognite in casa Roma sono ancora tante. Fonseca ha ricevuto rassicurazioni da Friedkin nei suoi primi giorni di lavoro a Trigoria, ma le preoccupazioni del tecnico sono più nel breve che nel lungo termine. Sabato, infatti, ci sarà l’esordio con il Verona e al netto di Pedro che sarà difficilmente convocabile non ci sono volti nuovi rispetto alla passata stagione. Anzi, in meno per il momento c’è anche Smalling. Il tecnico portoghese ha chiesto espressamente il ritorno dell’inglese ma la trattativa con lo United sta andando per le lunghe e potrebbe sbloccarsi solo negli ultimi giorni di mercato. Questo non fa che aumentare le incertezze intorno alla prima giornata di campionato. Senza Chris o un sostituto (seguiti Kumbulla e Izzo), Fonseca potrebbe essere costretto a giocare con la difesa a 4 avendo solo due centrali titolari oppure schierare ancora Cristante nella linea dei difensori nonostante anche le ultime partite non abbiano invogliato l’ex Shakhtar a puntare sul 4 giallorosso.

I dubbi inoltre non finiscono qua. Anche in porta Pau Lopez non è tanto sicuro del suo posto. Mirante d’altronde quando è stato chiamato ha sempre fatto bene e potrebbe essere lui a ricominciare da titolare con il nuovo anno in considerazione anche del fatto che il portiere spagnolo se rimarrà nella Capitale sarà solo per assenza di offerte ritenute vantaggiose a Trigoria. In ultimo, ma non per importanza, le incognite legate alla fascia destra e al centravanti. Dopo l’addio di Florenzi si giocano il posto dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp con quest’ultimo già ceduto al Genoa ma in attesa che la Roma trovi poi un sostituto. Edin, invece, ripartirà da capitano, ma se la Juventus dovesse virare su di lui, Fonseca rimarrebbe anche senza numero nove. Tutte premesse che di certo non faranno dormire sonni tranquilli al tecnico.