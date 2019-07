Roma, dal Portogallo: Marcano disponibile per il ritorno al Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Marcano e la Roma, un amore mai sbocciato. Dal Portogallo si intensificano le voci su un possibile ritorno del difensore spagnolo al Porto: l'edizione odierna di O Jogo dedica ampio spazio all'obiettivo di mercato dei lusitani. Il giocatore potrebbe lasciare i capitolini già in questa sessione di mercato.

Sul calciatore iberico c'è anche il Valencia, a caccia di un nuovo centrale difensivo. Ci potrebbe essere un'offensiva nei prossimi giorni, ma secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano i dragoes sono in vantaggio. Nella passata stagione non è riuscito a ritagliarsi molto spazio in giallorosso, sono soltanto 13 le presenze con la maglia della Roma.