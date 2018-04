Roma, dal Portogallo: per J. Silva non scatterà l'obbligo di riscatto

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano portoghese A Bola fa il punto su Jonathan Silva, terzino arrivato a gennaio alla Roma in prestito con obbligo di riscatto dallo Sporting Lisbona per 5,2 milioni di euro. Per il quotidiano lusitano questo 'obbligo' di riscatto scatterebbe solo al raggiungimento di due precise condizioni: la prima è che la Roma arrivi fra le prime 6 del campionato. La seconda, quella oramai impossibile da raggiungere, riguarda il giocatore che avrebbe dovuto fare almeno 7 presenze. Le giornate di campionato rimaste sono solo 6 ed in Champions Silva non potrà giocare visto che è già stato impiegato dallo Sporting nella fase a gironi. Per questo l'obbligo di riscatto previsto non sarà tale, con Roma e Sporting che dovranno sedersi al tavolo delle trattative per decidere il futuro dell'argentino.