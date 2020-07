Roma, dal rapporto con lo spogliatoio alla serata in discoteca: il caso Zaniolo non finisce più

“Non esiste un caso Zaniolo” ha giurato più volte Fonseca nel corso della passata settimana e quando tutto sembrava esser definitivamente alle spalle, ecco la nuova bomba esplosa sotto i piedi del giovane Nicolò. Sui social diventa virale un video di lui in discoteca e fin qui nulla di strano. Se poi aggiungiamo una sigaretta, il distanziamento sociale praticamente azzerato e le ore piccole fatte in pista, allora la frittata è fatta. In molti vedendo il video si chiedevano se fosse realmente lui, ma altri selfie sparsi per il web e conferme arrivate da più fonti hanno chiarito il giallo e confermato che fosse il 22 giallorosso. A far indispettire la società è stata anche la leggerezza nel comportamento di Zaniolo. In un momento come questo dove il club ha chiesto a tutto il Gruppo Squadra di prestare la massima attenzione a causa della pandemia, non è tollerabile un comportamento simile.

La questione poi non finisce qui perché già la passata settimana era emerso un rapporto incrinato di Nicolò con squadra e allenatore e la serata di lunedì non dà certo dimostrazione del contrario. Più di meta rosa della Roma (compresi i giovani) erano a casa di Perotti per il compleanno dell’argentino, Zaniolo, invece, ha preferito andare in discoteca insieme a Luca Pellegrini. Sui social, poi, c’è anche chi esagera dicendo addirittura che dopo il suo ingresso in Roma-Fiorentina i compagni non gli passassero il pallone, ma a pesare sul rapporto tra la squadra e il 22 giallorosso è quel carattere un po’ strafottente mostrato in partita e in allenamento e che in occasione del recupero dall’infortunio lo ha portato ad avere un atteggiamento poco rispettoso durante una seduta con la Primavera. Insomma, la Roma sembra sempre di più lo specchio del suo talento migliore: una squadra giovane, ma che ogni tanto si lascia andare.