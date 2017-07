Roma, dall'Inghilterra: accordo ancora distante tra Rudiger e il Chelsea

© foto di Federico Gaetano

Mentre in Italia si dà per fatto l'affare Rudiger-Chelsea sulla base di 33 milioni di euro più 5 di bonus, dall'Inghilterra scrivono di come il fratello agente del calciatore sia atteso nel weekend a Londra, ma le parti sono ancora distanti. Anche la cifra è più alta: 39,6 milioni di sterline, pari a 45 milioni di euro. Lo scrive il Daily Star.