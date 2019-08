Roma, dall'Inghilterra: chiesto al Man United il prestito di Sanchez

© foto di Image Sport

"Sanchez? Resterà qui", ha dichiarato Ole Gunnar Solksjaer in conferenza stampa, blindando di fatto l'ex Udinese. Ma, secondo il Telegraph, non è detto. Alexis Sanchez - si legge - potrebbe finire anche alla Roma. Nome nuovo per l'attacco, dunque: ci sono stati dei contatti con il Manchester United e la richiesta del club giallorosso sarebbe quella di avere il cileno in prestito, facendo leva sul fatto che ai Red Devils lo spazio previsto per lui è sempre meno.