Roma, dall'Inghilterra: il Liverpool si tira fuori dalla caccia ad Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool si tira fuori dalla caccia ad Alisson. Lo sostengono, in Inghilterra, il Telegraph e il Daily Star, secondo cui i Reds riterrebbero troppo alte le richieste della Roma per il portiere brasiliano. I giallorossi chiedono infatti non meno di 75 milioni per sedersi a trattare, una cifra che la dirigenza inglese non è disposta a spendere. Rimangono quindi ancora in corsa sull’estremo difensore verdeoro il Real Madrid e il Chelsea.