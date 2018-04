Roma, dall'Inghilterra: Liverpool in pressing per Alisson. C'è anche il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo il Daily Express il Liverpool non ha ancora rinunciato all'idea di portare ad Anfield il portiere della Roma Alisson la prossima stagione. Il doppio incontro con i giallorossi in Champions potrebbe essere l'occasione giusta per approfondire i discorsi, ma i Reds dovranno guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid che nelle ultime settimane sta alzando il pressing per il giocatore.