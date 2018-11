© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi era emerso il nome di Lorenzo Pellegrini della Roma come possibile obiettivo di mercato del Manchester United. E quest'oggi anche il Daily Star parla di questa eventualità, con José Mourinho che vorrebbe portare a Old Trafford l'ex Sassuolo già in questa sessione di gennaio. Con lui, lo Special One ha puntato anche Gary Cahill e Diego Godin.