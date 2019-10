© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, nonostante le buone prestazioni con la maglia della Roma, Chris Smalling dovrebbe tornare a fine stagione al Manchester United. Queste erano le condizioni iniziali e allo stato attuale delle cose non ci sono stati contatti fra i due club per modificare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. 29 anni, il difensore inglese ha raccolto fin qui 6 presenze fra campionato ed Europa League.