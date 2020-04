Roma, dall'Inghilterra: Smalling verso il ritorno allo United al termine del prestito

vedi letture

Dalle colonne del tabloid inglese The Sun arriva il punto della situazione circa la trattativa per il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, nonostante il giocatore abbia palesato la propria volontà di rimanere nella Capitale vi sarebbe un problema di disponibilità economica che renderebbe difficile il completamento dell’operazione. Smalling potrebbe dunque rientrare al Manchester United al termine della stagione in corso per fine prestito.