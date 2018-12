Roma, dall'Inghilterra: Under nel mirino di Guardiola. Pronti 50 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'obiettivo per il mercato di gennaio del Manchester City ha un nome è un cognome: Cengiz Under. Questo è quanto riportato dal Daily Express che descrive il giovane attaccante turco della Roma come uno dei talenti che più interessano a Pep Guardiola. Per riuscire a strapparlo al club giallorosso il colosso inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro.