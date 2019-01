Roma, dall'Inghiterra: Monchi pronto a dire sì all'Arsenal

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, l'attuale direttore sportivo della Roma Verdejo Monchi sarebbe pronto a rispondere positivamente alla chiamata dell'Arsenal e soprattutto del suo ex allenatore ai tempi del Siviglia Unai Emery. Il dirigente non ha mai chiuso la porta a un futuro in Premier League e i Gunners avrebbero deciso di tentare di portarlo in Inghilterra per aumentare anche la fiducia del proprio allenatore.