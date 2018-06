Roma, dall'Olanda: Kluivert costerà 17,5 milioni più bonus

Anche in Olanda si parla del futuro alla Roma del talento dell'Ajax Justin Kluivert. Per il figlio d'arte, si legge sul Telegraaf, i giallorossi pagheranno una cifra fissa di 17,5 milioni di euro che potrà arrivare fino a 21-22 milioni con il raggiungimento di precisi bonus individuali e di squadra. Come noto il giocatore arriverà questa sera a Fiumicino alle 22.10.