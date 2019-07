Roma, dalla cessione di Marcano arrivano 3 milioni: il comunicato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Marcano al Porto, alla Roma vanno 3 milioni di euro come corrispettivo fisso. Lo ha reso noto la società giallorossa con un comunicato diramato dopo l'annuncio da parte del club portoghese. Il difensore spagnolo era arrivato in giallorosso l'anno scorso a parametro zero. Di seguito la nota dei capitolini.

"L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro".