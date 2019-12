Roma, dalla dirigenza al mercato: ecco le prime mosse di Friedkin

Dan Friedkin è quasi il nuovo proprietario della Roma e fa registrare subito un primo record. I 780 milioni di euro che sborserà per acquistare il club, fanno si che diventerà la cessione più onerosa della storia in Italia. Prima dei giallorossi, infatti, abbiamo assistito anche a tanti passaggi di proprietà per Milan, Inter, Bologna, Samp e Fiorentina, ma nessuna di queste società era mai arrivata a tanto. Ora, a un giorno dal 2020, si aspetta solo lo sbarco del magnate texano nella Capitale. L’agenda sarà fittissima di impegni: dalla visita a Trigoria al saluto alla squadra e alla dirigenza, passando per il nuovo stadio, le strategie commerciali e finanziare. Inoltre, molto probabilmente, terrà una conferenza stampa d’insediamento e sarà presente allo stadio in occasione di uno dei primi match dell'anno nuovo.

CAMBIAMENTI - Dunque tanta carne al fuoco per Friedkin, ma stando attento a non stravolgere molto per evitare di destabilizzare un ambiente che dopo una stagione difficile sembra aver trovato una certa continuità di risultato con Fonseca. Per questo il management giallorosso dovrebbe essere confermato in blocco. L’unico in dubbio sembrerebbe essere Baldissoni, sempre più ai margini del club dopo la “promozione” a vicepresidente esecutivo. Uno stacco dal passato, però, potrebbe arrivare con una presenza più costante della proprietà nella Capitale. Non da parte di Dan Friedkin, ma del figlio Ryan in stile modello Suning all’Inter. Per dare ancor più peso a questa figura si pensa già a un ritorno in società di Totti e De Rossi, più probabile il secondo visti i tanti progetti già intrapresi dall’ex dieci della Roma. Rimarrà, invece, l’attenzione al Financial Fair Play e la volontà di costruire un impianto di proprietà, considerato il modo più efficace per la crescita dei ricavi. Da valutare ancora la strategia intorno all’asset dei calciatori. Con Pallotta, a prescindere dai direttori sportivi, è sempre stata la stessa: vendere 2-3 pezzi importanti per finanziare il mercato. I tifosi si augurano in un’inversione del trend, seguendo più quello che è stato il piano del Napoli in questi anni: ovvero facendo un mercato meno aggressivo, ma confermando quasi in blocco i gioielli della squadra. Una cosa è certa, mai come questa volta per la Roma è valido il detto: anno nuovo, vita nuova.