Roma, dalla Francia: non solo Nzonzi. Il Monaco punta anche Gonalons

Fonte: Le Quotidien du Foot

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Francia arrivano aggiornamenti di mercato su due esuberi attualmente presenti nella rosa della Roma, entrambi transalpini. Detto dell'interesse già palesato del Monaco per Steven Nzonzi, il club del Principato avrebbe messo nel mirino anche il mediano Maxime Gonalons, pronto a tornare in Ligue 1 dopo la poco felice esperienza in giallorosso.