La Roma punta Thiago Maia, come riporta la Voix du Nord. Monchi avrebbe offerto 10 milioni di euro al Lille per prenderlo subito, oppure in prestito con diritto di riscatto quest'estate. Il contratto del centrocampista classe '96 con i francesi scadrà nel 2022.