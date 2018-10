Roma, dalla Germania: il Bayern punta Under per il dopo-Robben

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco ha già scelto il sostituto di Arjen Robben, classe '84 in scadenza di contratto a giugno. Come riporta SportBild, infatti, i bavaresi sembrano fare sul serio per l'esterno d'attacco della Roma Cengiz Under: pronta un'offerta da circa 60 milioni di euro per il talento turco classe '97.