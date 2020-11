Roma, dalla graticola al rinnovo: Fonseca viaggia verso il prolungamento

vedi letture

Paulo Fonseca è passato in poco tempo dalla graticola estiva, dove parte della stampa e dei tifosi ne chiedeva la testa in seguito al tremendo ko in Europa contro il Siviglia, al rinnovo di contratto che potrebbe scattare a breve. I giallorossi infatti hanno un'opzione per prolungare l'attuale accordo in scadenza nel prossimo giugno per un altro anno e se i risultati continueranno a essere quelli visti in questa prima parte di stagione, è facile pensare che non tarderà ad arrivare l'ufficialità del prolungamento con il tecnico portoghese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.