Roma, dalla Romania: Marin dello Standard prossimo acquisto

Razvan Marin, centrocampista romeno dello Standard Liegi, torna di moda per il mercato della Roma. Secondo quanto riportano i media in Romania, infatti, il giocatore sarebbe considerato un potenziale prossimo acquisto della Roma. Per il calciatore c'era già stato un sondaggio da parte del club giallorosso nell'ultima estate.