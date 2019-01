© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Răzvan Gabriel Marin non arriverà alla Roma durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal portale romeno Digisport.ro, lo Standard Liegi avrebbe sparato alto per il cartellino del classe '96, facendo desistere il ds giallorosso Monchi. Il centrocampista, ex Viitorul, ha collezionato finora 12 presenze con la nazionale maggiore del suo Paese.