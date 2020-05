Roma, dalla Samp alla Juve: ecco le 12 fatiche di Fonseca per la corsa Champions

Da giovedì è ufficiale, la Serie A ripartirà il 20 giugno e Fonseca può dunque preparare l’assalto finale per entrare in Champions League. Tre punti separano la Roma dal quarto posto ricoperto dall’Atalanta, ma potrebbero essere sei qualora i bergamaschi vincessero il recupero con il Sassuolo. Percorso quindi in salita per i giallorossi ma lo stop di tre mesi mischia le carte in tavola azzerando ogni tipo di previsione.

La dirigenza capitolina, intanto, prova anche a dare qualche stimolo in più ai calciatori. Centrando a fine anno l’Europa dei grandi ai giocatori sarebbero saldate più velocemente le tre mensilità che il club avrebbe spalmato nei prossimi esercizi. Mancare l’appuntamento con la Champions League, inoltre, vorrebbe dire anche fallire l’obiettivo minimo stagionale e proiettarsi a un esercizio di bilancio (quello 20-21) ancora più deficitario di quanto non sarà già il prossimo. Le prossime dodici partite si trasformano dunque in un tour de force senza precedenti e con poche possibilità di sbagliare. Il campionato dovrà essere concluso entro il 20 agosto e in due mesi tutte le società saranno costrette a giocare ogni tre giorni. Lo start sarà fondamentale e per questo Fonseca da lunedì intensificherà gli allenamenti. I calendari di Roma e Atalanta in avvio sono pressoché simili: i giallorossi inizieranno con Sampdoria, Milan, Udinese, Napoli e Parma, tre di queste (friulani, rossoneri e partenopei) giocheranno anche contro gli uomini di Gasperini che di diverso affronteranno Cagliari e Juventus a chiusura di questo mini ciclo di cinque partite. L’Atalanta dovrà recuperare anche la sfida con il Sassuolo e questo potrebbe dare un piccolo vantaggio competitivo ai giallorossi che da questo rush finale indirizzeranno le sorti del proprio futuro.