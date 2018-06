Roma, dalla Spagna: Alisson ha già dato la sua parola al Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Alisson aspetterà il Real Madrid". Ne è certa l'edizione online di Marca, secondo la quale il portiere della Roma avrebbe già dato la sua parola ai blancos. In caso di trasferimento, insomma, Alisson si muoverà per andare a Madrid. Ma i giallorossi, per ora, sparano alto: la richiesta di Monchi è pari infatti a 90 milioni di euro contro i 60 stimati dal Real.