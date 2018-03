Roma, dalla Spagna: anche l'Atletico Madrid su Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo le indiscrezioni riportate dal portale fichajes.net, anche l'Atletico Madrid sarebbe sulle tracce del portiere della Roma Alisson Becker. L'estremo difensore dei colchoneros non ha ancora rinnovato il proprio contratto, così la dirigenza sta cercando il sostituto: in lizza, oltre al brasiliano in forza ai giallorossi, anche Areola e Leno.