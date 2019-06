Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Spagna, dal portale PucelaFichajes, la Roma avrebbe ricevuto la richiesta di risoluzione contrattuale da parte del procuratore del tesserato giallorosso Daniele Verde. Secondo quanto riporta il sito spagnolo, infatti, la richiesta di 2,5 milioni per il cartellino dell’ex Valladolid sarebbe considerata irragionevole dall’agente del giocatore, ritornato alla base con un anno di scadenza sul contratto e una valutazione che nessun club pagherebbe un giocatore che fra 6 mesi può firmare a zero. Di conseguenza si sta lavorando per liberare a zero il suo assistito.