Nonostante il sì da parte di Mariano Diaz, la Roma dovrà fare attenzione al Monaco. Come riportato da Jugones, l’attaccante del Real Madrid si avvicina al club monegasco, che già in passato aveva avviato i contatti con le merengues. Nelle prossime ore i capitolini dovranno accelerare le operazioni per poter anticipare il club francese.