Roma, dalla Spagna: l'Alaves si muove per Nzonzi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spunta una nuova pretendente per Steven Nzonzi, centrocampista della Roma attualmente in prestito al Galatasaray. L'avventura in Turchia dell'ex Siviglia è da considerarsi terminata, con molte società pronte a prendere il francese. Fra queste, stando a quanto riportato da Sport in Spagna ci sarebbe anche l'Alaves.