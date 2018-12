© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver quasi perso Lucas Hernandez (che con molta probabilità si accaserà al Bayern Monaco per una cifra intorno agli 80 milioni), l'Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro. Come riporta El Gol Digital, Diego Simeone ha messo gli occhi su Aleksandar Kolarov, che sarebbe il rinforzo ideale per la sua squadra, data la sua natura competitiva. Il serbo avrebbe fatto due richieste alla società madrilena: un ingaggio simile a quello che percepisce alla Roma (circa 2 milioni di euro) ma soprattutto un ruolo da protagonista in squadra: non vuole essere il sostituto di nessuno. Il numero 11 giallorosso è molto difficile che lasci la capitale a gennaio, ma in estate, nel caso in cui con si trovi l'accordo per il rinnovo, si vedrà (il suo contratto scade nel 2020).