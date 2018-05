Roma, dalla Spagna: Manolas offerto al Real. Blancos non convinti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante retroscena riguardante Kostas Manolas in arrivo da Marca. Per il quotidiano spagnolo il difensore della Roma è stato proposto, nelle ultime ore, a diversi top club europei dal suo agente. La squadra su cui si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell'entourage del greco è il Real Madrid, che però per il momento ha lasciato in stand by la questione per valutare con calma il suo profilo e soprattutto gli altri vagliati dalla dirigenza dei Blancos.