Roma, dalla Spagna: Mariano Diaz nel mirino per rinforzare l'attacco

La Roma pensa a Mariano Diaz. I giallorossi si stanno muovendo sul mercato e hanno chiesto informazioni ai blancos per il calciatore ex Lione. L'indiscrezione di mercato è stato lanciato da AS: le parti sono ancora distanti, visto che il Real Madrid vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per poter far quadrare i conti. Nei giorni scorsi il calciatore delle merengues è stato accostato anche al Milan, ma il tutto dipenderà anche dalle richieste del Real.