Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Lazio, ag. Milinkovic: "In Francia avrebbe guadagnato 8 mln. Ora rinnova"

Roma, gli occhi di Monchi in Messico: piace l'attaccante Lainez

Non solo Chiesa. La Juve punta anche Milenkovic della Fiorentina

Cassano conferma: "Voglio giocare, niente corso per diventare ds"

Giocatori in scadenza, tante occasioni: la top 11 è una squadra stellare

Italians - Germania, terra di italiani: ben 866. Solo 4 in Bundesliga

Torino, parla Parigini: "Aspetto i miei 4 minuti per mettermi in mostra"

Soddimo: "Frosinone evoluto. Per la salvezza tre rivali"

Italians - In Israele c'è Battocchio: dall'investitura di Conte al Maccabi

PSG, Rabiot richiesto da mezza europa: Al Khelaifi pressa per il rinnovo

Italia-Polonia, domani l'esordio in Nations League: il probabile 11 azzurro

Roma, dalla Spagna: Monchi si inserisce nella corsa per Frenkie de Jong

Italians - Inghilterra, Jorginho guida la compagnia dei 9 in Premier

Neymar in lacrime, vuole tornare al Barça. La bomba del Mundo Deportivo

Calciomercato, anche a gennaio sessione più breve: le date in Serie A

Il ritorno di Paul e l'interesse per SMS. Juve attenta a Barça e United

Italians - Marchisio raggiunge Bocchetti in Russia. Canteranno "Felicità"?

Parma, a gennaio nuovo assalto dello Spezia per Da Cruz

Samp, Bereszynski: "Sogno un futuro in Premier. Ma qui sto benissimo"

Inter, l'eredità di Handanovic. Tre nomi per il futuro

Skriniar: "Non siamo l'anti-Juve, siamo l'Inter. Giochiamo per vincere"

Dalla Spagna, più precisamente dal Mundo Deportivo , arriva oggi la voce secondo la quale anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa al centrocampista dell'Ajax, Frenkie de Jong . Sul giocatore classe '97, valutato 50 milioni di euro, c'è tuttavia molta concorrenza: PSG, Manchester City, Borussia Dormund, Tottenham e Barcellona, con quest'ultima al momento considerata in netto vantaggio.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

