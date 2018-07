© foto di J.M.Colomo

Ventun'anni e una carriera in rampa di lancio, tanto da attirare a sé gli occhi delle big di Serie A. Mikel Oyarzabal (21) - riferisce Cadena Ser - è l'ultimo nome per la fascia offensiva della Roma. La Real Sociedad, proprietaria del cartellino, non ha alcuna intenzione di vendere lo spagnolo per meno dei 50 milioni della clausola rescissoria. La società giallorossa è vigile su questo profilo, ma si tratta di un'operazione palesemente complicata.