Roma, dalla Spagna: per la difesa c'è l'idea Gimenez dell'Atletico

Non solo la Juventus su José Maria Gimenez, difensore uruguayano dell'Atletico Madrid. Nei giorni scorsi i bianconeri ne hanno parlato col suo agente, ma secondo il Mundo Deportivo anche la Roma sta valutando il suo profilo. Il tutto, ovviamente, solo nel caso in cui dovesse partire Kostas Manolas che piace proprio alla Juventus. Nonostante tutto, difficilmente l'Atletico farà partire i suoi giocatori visto lo stop al mercato in entrata.