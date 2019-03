Jean-Clair Todibo, difensore arrivato a gennaio al Barcellona dal Tolosa, è finito nel mirino della Roma per la prossima estate. La scrive quest'oggi il Mundo Deportivo che spiega come i giallorossi si siano già mossi per avere informazioni attraverso il lavoro di alcuni intermediari. Il Barça per il momento non sembra intenzionato a privarsene, ma molto potrebbe cambiare in estate soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un rinforzo del calibro di De Ligt.