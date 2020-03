Roma, dalla Spagna: Petrachi punta Diego Costa per sostituire Kalinic

Nome nuovo per l'attacco della Roma secondo i colleghi spagnoli di Mundo Deportivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, i giallorossi avrebbero messo nel mirino l'esperta punta centrale dell'Atletico Madrid Diego Costa. La squadra della capitale provò ad acquistarlo 7 anni fa senza successo ma ora per Petrachi è il primo nome in lista per sostituire Nikola Kalinic che non verrà riscattato e dunque tornerà proprio tra i Colchoneros.