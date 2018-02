Roma, dalla Spagna: si lavora per arrivare a Kovacic

© foto di J.M.Colomo

Mateo Kovacic potrebbe tornare in Serie A. L'ex Inter, ora al Real Madrid, secondo Don Balon interessa alla Roma. La dirigenza giallorossa, infatti, sarebbe quella che si è mossa in maniera più concreta per il fantasista croato, alla ricerca di maggior spazio rispetto a quello che riesce a ritagliarsi allo stadio Santiago Bernabeu.