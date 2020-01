© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo le valutazioni della serata di ieri si è sbloccato l'arrivo di Carles Perez alla Roma dopo gli ennesimi contatti tra Barcellona e giallorossi. I catalani non avranno il diritto di recompra come richiesto inizialmente ma hanno ottenuto una prelazione in caso di futura rivendita dell'attaccante.